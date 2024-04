Roberto Perrone | la malattia e la morte dello scrittore di Zamora

(Di giovedì 4 aprile 2024), firma de Il Corriere della Sera ed apprezzatodi gialli, è morto nel 2023 a soli 65 anni a seguito di unatanto breve quanto senza scampo. Nulla di più è stato specificato riguardo la condizione che ha afflitto il giornalista e che, a detta dell’amico Ivan Zazzaroni, lo ha costretto ad affrontare un grande dolore.ha lasciato una moglie, Emanuela, e tre figli, Cecilia, Rachele e Giovanni. Di fronte alla suaimprovvisa, dunque, il mondo del giornalismo ha reagito con reale dolore., infatti, è stato ricordato da tutti soprattutto per la sua natura garbata e, soprattutto, per quella naturale propensione alla scrittura che lo ha portato a raccontare in modo del tutto personale lo sport sulle pagine di diversi ...

Zamora | Gli anni Sessanta, la paura di quel portiere e il pallonetto di Neri Marcorè - Vigevano e Jimmy Fontana, il calcio e la vita, Galeano e Perrone, quel portiere e la paura della vita: ma com'è Zamora, l'opera prima di Neri Marcorè FormidabileMILANO – La paura del portiere prima ...msn

Appuntamento con le poesie di Cesare Brandi - A Conversano, presso la libreria Bloombook, in Piazza XX Settembre, 31, venerdì 5 aprile alle ore 17.00, sarà presentato il libro di Cesare Brandi, “Tutte le poesie”, a cura e introduzione di Aldo Per ...tarantobuonasera

L’Italia degli anni Sessanta in «Zamora» di Neri Marcorè - Dal nome di uno dei migliori portieri di sempre, ecco il titolo del film: «Zamora», soprannome usato per prendere in giro lo sfortunato Vismara. La pellicola si ispira in gran parte all’ omonimo ...ecodibergamo