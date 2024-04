Rituali funebri | più cremazioni e meno sepolture

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il settore funerario cambia volto e le agenziestanno al passo. Negli ultimi anni la tecnologia e le vicissitudini che abbiamo attraversato ci hanno portato a modificare le nostre abitudini quotidiane. l grande cambiamento però non ha intaccato solo le attività che svolgiamo in vita, ma anche le decisioni che riguardano ciò che accade dopo. Ci riferiamo in particolare alla diffusione della cremazione, che ha avuto un incremento notevole nel biennio 2020-2021. A partire da questo periodo, infatti, oltre il 34% dei defunti in Italia ha scelto la cremazione. Il periodo pandemico deve sicuramente aver influito, ma anche negli anni successivi sono stati attivati da Nord a Sud nuovi impianti di cremazione, a riprova del fatto che la tendenza non è diminuita. Il fenonon è ascrivibile solo all’Italia e ciò si deve a svariati fattori. ...