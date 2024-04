Ritrovata Ramona Zinta | la 39enne scomparsa durante il turno di lavoro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dellanon si avevano più notizie dallo scorso martedì, quando èil suodi– Ilcorrieredellacittà.com Del suo caso si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto?, che ha accolto l’appello del figlio Marcus.È stata, ladi origini lettoni, ma residente a Ginosa,la sera del 2 aprile scorso. La donna al momento si trova ricoverata a Taranto per accertamenti. Sulla suasono in corso le indagini delle forze dell’ordine, cui tocca il compito di fare luce ...

