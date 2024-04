Ristorante stellato per neonati L' idea di uno chef che spopola in Finlandia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 aprile 2024) Anche i più piccoli meritano pasti di qualità, al pari degli adulti. Questa la mission dellofinlandese Henri Alén, fondatore del progetto Muru Baby, azienda produttrice finlandese di alimenti per l'infanzia. Per promuovere la sua linea di prodotti, Alén ha allestito un temporary restaurant, il primo al mondo di alta cucina appositamente concepito per un pubblico particolare: gli appena svezzati. L'esperienza Muru Baby: i piccoli al centro Se nei ristoranti stellati e le insegne più lussuose i bambini non sono sempre i benvenuti, qui invece possono piangere e fare i capricci a tavola senza ricevere sguardi laser dai tavoli vicini. Il Muru Baby Restaurant, infatti, rompe le convenzioni della ristorazione tradizionale non solo in termini di target, ma anche per quanto riguarda l'intera esperienza: dall'ingresso in poi, i piccoli ricevono lo ...