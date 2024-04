Rissa dopo match di Prima Categoria | denunciati tre calciatori

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTresono statidalla Polizia di Stato perché coinvolti in unaavvenuta al termine dell’incontro ditra San Nicola Calcio 2009 e Academy San Nicola, disputatosi il 17 febbraio scorso a Recale, nel Casertano. Le indagini, condotte dalla “squadra tifoserie” della Digos della Questura di Caserta, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto tramite i referti di gara redatti dall’arbitro, dal commissario di campo e dall’organo tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri, così come dai referti del 118 e dell’Ospedale di Marcianise. Da quanto emerso, laè scattata al termine del, a seguito delle condotte minacciose e provocatorie fatte da uno deidell’Academy San ...

Martedì il Fenerbahce aveva deciso di rimanere nella serie A turca, ieri è arrivata la sanzione per il Trabzonspor DOPO le violenze dei suoi tifosi in campo, al termine della partita contro il ... (sport.quotidiano)

New York Rangers e New Jersey Devils si sono affrontati in cinque contro cinque in una zuffa da saloon. "È stata una cosa improvvisata", ma dietro quella gazzarra c'era un vecchio conto da ... (fanpage)

Ancona, Rissa in viale della Vittoria: coinvolti studenti in Erasmus, emessi 9 Dacur. Per chi sgarra scatta la reclusione e una multa fino a 25mila euro - ANCONA - Rissa in centro tra studenti in Erasmus ad Ancona, emessi nove Dacur. A seguito dell'istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine ...msn

Rissa selvaggia nell’hockey, dopo 2 secondi si scatena l’inferno: 8 giocatori espulsi - Il Madison Square Garden di New York teatro di una maxi Rissa tra i giocatori dei Rangers e dei New Jersey Devils. Due secondi, il tempo che l'arbitro lasciasse cadere il disco sul campo di ghiaccio: ...fanpage

Rissa tra calciatori dopo il derby di San Nicola, arrivano denuncia e daspo - La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato tre calciatori coinvolti nella Rissa avvenuta al termine dell’incontro di Prima Categoria tra San Nicola Calcio 2009 e Academy San ...ilmattino