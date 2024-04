“Risorgimento e Unità Nazionale” | sabato 6 aprile appuntamento a Reino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl comune di, insieme al Comitato Sannita dell’Istituto per la Storia delItaliano, hanno promosso la manifestazionenella Storia delle Nostre Com, che si svolgeràdalle ore 18:00, presso Palazzo Meomartini, sede del comune. L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione su una fondamentale stagione della storia italiana, che ha visto il conseguimento dell’e della libertà dell’Italia, elevando il nostro Paese fra le grandi nazioni d’Europa in un auspicato spirito di fratellanza fra i popoli; stagione oggetto negli ultimi anni di un’assurda ed antistorica denigrazione, basata su dati storici comprovatamente falsi. Il ...