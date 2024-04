(Di giovedì 4 aprile 2024) Ad oggi sono state esaminate circa metà delle 2.638 domande per il bando per il finanziamento dei progetti del Piano nazionale per ladei. Il Dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri “conta di concludere l’attività istruttoria tra la fine del mese di maggio e la prima metà del mese di2024. Subito dopo la pubblicazione della graduatoria naturalmente si provvederà per competenza del Ministero dell’Interno alla erogazione delle relative risorse”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, rispondendo a un’interrogazione sui tempi di pubblicazione della graduatoria definitiva del bando. Il ministro ha evidenziato che “gli stessiper poter predisporre i progetti del bando hanno chiesto ...

Riqualificazione Piccoli Comuni: l’istruttoria si chiuderà entro giugno - Ad oggi sono state esaminate circa metà delle 2.638 domande per il bando per il finanziamento dei progetti del Piano nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli comuni. Il Dipartimento Casa Italia d ...ildenaro

Taglio del nastro per l’asilo nido comunale ‘La Tribù dei Piccoli’ - Inaugurato a Tavullia il nido comunale "La Tribù dei Piccoli", con capacità per 18 bambini. Investimenti per Riqualificazione e sostegno alle famiglie.ilrestodelcarlino

Inaugurato il servizio di nido comunale ‘La Tribù dei Piccoli’ a Tavullia - 3' di lettura 03/04/2024 - Si è tenuta nella giornata di oggi, mercoledì 3 aprile, l’inaugurazione del servizio di nido comunale “La Tribù dei Piccoli”, realizzato ... è stata interessata da lavori di ...viverepesaro