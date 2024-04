Ripley | la recensione | quando una buona serie va contro i tempi dello streaming

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ladi: la miniche adatta il romanzo di Patricia Highsmith ha per protagonista Andrew Scott, e parte da una produzione Showtime, e il risultato ne è la prova, sia nel bene e che nel male. Dal 4 aprile su Netflix. L'audiovisivo sembra non stancarsi mai (chissà gli spettatori) di nuovi punti di vista su una stessa storia, soprattutto se parte da un libro e può trovare così una nuova ragion d'essere a distanza di anni, e quindi di contesto sociale. Non sappiamo se sarà stato il chiacchiericcio intorno a Saltburn di Emerald Fennell, fortemente derivativo di questo tipo di thriller psicologico, ma Netflix ha deciso di giocare con Showtime allo "scambio di figurine" tra produzioni riguardo a, ultima incarnazione del personaggio letterario di Patricia Highsmith. Netflix, infatti, ha acquisito la ...