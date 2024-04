Riforme | Parrini Pd | ‘Meloni fa cadere le braccia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr (Adnkronos) – “Giorgia Meloni quando parla di premierato fale braccia. Noi ci ispiriamo al cancellierato, il sistema più sperimentato, equilibrato e stabile d’Europa. Lei è per un modello, l’elezione diretta del capo del governo, che non esiste in nessuno Stato, e che umilia Presidente della Repubblica e Parlamento”. Lo dice il senatore del Pd Dario. “Dire che in Germania i governi si fanno nei palazzi e sulla pelle dei cittadini è un’affermazione non solo greve e falsa, ma anche offensiva verso le istituzioni di quel Paese, che, Meloni se lo segni, non ha al momento un governo di larghe intese -prosegue-. Dire che nel sistema del cancellierato il Presidente della Repubblica ha meno forza e poteri di quelli che avrebbe col premierato è una balla spaziale che strappa un sorriso a chiunque abbia anche solo una modestissima ...