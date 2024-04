(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 04/04/2024 -è laapplicazione che tiundal. L’applicazione è gratuita ed è stata pensata per riuscire adre i consumatori in tempo reale suiche il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal, per potenziali pericoli per i

Richiami Prodotti Italia: la nuova app che ti avvisa quando un prodotto è stato ritirato dal mercato - Milano, 04/04/2024 - Richiami Prodotti Italia è la nuova applicazione che ti avvisa quando un prodotto è stato ritirato dal mercato.adnkronos

Penny richiama cacao per presenza di micotossine oltre i limiti: l’avviso del Ministero della salute - Come spiega l’avviso di richiamo, il ritiro del lotto di cacao in polvere Penny è stato disposto per la possibile presenza della micotossina Ocratossina ...fanpage

Il richiamo del cacao in polvere - L’azienda polacca Maspex Food ha prodotto il cacao in polvere richiamato per Penny Market Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in ul. Chopina 10, a Wadowice, in Polonia. A scopo precauzionale, ...ilfattoalimentare