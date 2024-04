Riassunto | Conformation-X Therapeutics esce allo scoperto e ottiene un finanziamento di oltre 13 | 5 milioni di dollari per promuovere la sua innovativa pipeline immuno-oncologica

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’azienda ha annunciato un recente aumento dei finanziamenti per lo sviluppo preclinico dei suoi programmi HHLA2 e IL18BP CANTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–-X, LLC , azienda specializzata nello sviluppo di farmaci-oncologici, ha annunciato oggi di aver chiuso una tranche didi 3,65di, per un totale raccolto di13,5di. L’azienda ha presentato le sue attività principali annunciando il successo delle attività di verifica ex vivo e in vivo per i suoi programmi HHLA2 e IL18BP, segnando delle tappe fondamentali nel processo di sviluppo di farmaci antitumorali. Traendo ispirazione dal ruolo fondamentale delle conformazioni proteiche nella biologia delle ...