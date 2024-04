Rho | si presenta in commissariato per rinnovare il permesso di soggiorno ma viene arrestato

(Di giovedì 4 aprile 2024) Rho (Milano), 4 aprile 2024 – Sialdi Rho-Pero perildi, ma gli agenti dell'ufficio immigrazione consultando la Banca dati, scoprono che su di lui pendeva un ordine di carcerazione per il reato di fuga e omissione di soccorso. Dalla richiesta delall’arresto, in manette è finito un cittadino equadoregno di 55 anni. Il fatto di cui è accusato risale al mese di dicembre del 2012 quando il sud americano in stato di ebbrezza aveva causato un incidente stradale a Bareggio, nell'hinterland milanese, e poi era scappato senza prestare soccorso alle persone ferite. Il rimpatrio e il ritorno in Italia nel 2023 Il pirata della strada era stato identificato dalle forze dell'ordine, ma per sfuggire alla cattura e all’arresto aveva ...

Mario Cucinella disegna un nuovo quartiere a Milano. Ci sarà il terzo più grande parco della città - Il piano di riqualificazione urbana Milano Santa Giulia è uno più grandi tra quelli attualmente promossi in Italia, e a disegnare il masterplan è lo studio Mario Cucinella Architects ...artribune

Si presenta per rinnovare il permesso di soggiorno: viene arrestato per omissione di soccorso - Un cittadino equadoregno del 1969 si era presentato al commissariato di Polizia di Rho/Pero per rinnovare il permesso di soggiorno: è stato arrestato per omissione di soccorso in un incidente del 2012 ...primamilanoovest

Rho in prima linea contro il gioco d’azzardo - Si svolgerà domenica 7 aprile in piazza San Vittore a Rho, una particolare iniziativa legata alle Giornate di sensibilizzazione a contrasto del gioco d'azzard ...settenews