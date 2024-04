Retroscena in Serie A | ha rifiutato il Napoli | la notizia!

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 4 aprile 2024) Secco no aldi Aurelio De Laurentiis. Il direttore sportivo avrebbe declinato la proposta della società azzurra: svelato il. Dopo la stagione alquanto negativa, ildi Aurelio De Laurentiis si starebbe prepara a rilanciare le proprie ambizioni in vista della prossima stagione, mettendo in scena una vera e propria rivoluzione. Oltre al mercato, la società azzurrare sarebbe pronta a stravolgere le carte in tavola anche per quanto riguarda l’area tecnica. Non solo l’allenatore, Aurelio De Laurentiis, sembrerebbe essere più che prossimo dal dare alla piazza partenopea un nuovo direttore sportivo. Infatti, il club azzurro non avrebbe alcuna intenzione di dare seguito all’avventura con Mauro Meluso. L’attuale ds delha una clausola di rinnovo automatico, opzione che Aurelio De Laurentiis non ...