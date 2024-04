Respinto dopo la cena romantica | cerca di buttarla giù dal balcone | 33enne arrestato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Carpineto Romano (Roma), 4 aprile 2024 – Invita a casa una donna per unae nel corso della serata,il rifiuto di lei di avere un rapporto, la minaccia e tenta digiù dal. È statodai carabinieri di Colleferro a Carpineto Romano, vicino Roma, un cittadino nigeriano, già noto alle forze dell'ordine, per. La serata L'uomo di 33 anni nella serata di giovedì scorso aveva invitato nel suo appartamento una connazionale 31enne, senza fissa dimora, promettendole la somma di 100 euro per trascorrere la notte insieme. Successivamente, ricevendo da lei il rifiuto ad avere rapporti, prima l'ha aggredita poi l'ha minacciata di morte e infine hadi ...