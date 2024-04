Respinta la sfiducia a Salvini | oggi è la volta di Santanché

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) , che – salvo ribaltoni dell’ultimo minuto – dovrebbe ottenere la fiducia È stataalla Camera la mozione dicontro il ministro dei Trasporti Matteoaccusato di sostenere rapporti stretti tra la Lega e Russia Unita. I deputati si sono espresso con 129 sì, 211 no e 3 astenuti. La mozione diera stata presentata dalle opposizioni. Anche se non presente in aula,, appresa la notizia, ha commentato sui social: “Grazie. Ennesima figuraccia della sinistra, andiamo avanti col nostro lavoro”. L’assenza diè stata commentata dalle opposizioni: “È molto grave”, per Angelo Bonelli (Avs). “Se l’è data a gambe?”, la battuta di Davide Faraone (Iv). Il leader leghista, secondo Giuseppe Conte, ha la “grande responsabilità politica di aver sottoscritto ...