(Di giovedì 4 aprile 2024) "Carloè un. Dice sempre che con me ha già dato, invece mi sembra che abbia molto avuto...Idi aggressione pesante, non da. non può continuate a insultare gli altri. E infatti ieri ha ricevuto l'ennesima querela e forse dovrebbe rinunciare alla sua immunità e rispondere delle cose aggressive che dice". Lo afferma Matteo, leader di Italia Viva, a Sky Start su Sky Tg24.

Renzi, Calenda ingrato,suoi toni aggressivi non sono da liberale - "Carlo Calenda è un ingrato. Dice sempre che con me ha già dato, invece mi sembra che abbia molto avuto...I suoi sono toni di aggressione pesante, non da liberale. non può continuate a insultare gli a ...ansa

"Nulla a che fare con Cuffaro". La bordata di Calenda: rottura con Renzi e Bonino - Il leader di Azione chiude definitivamente le porte agli Stati Uniti d'Europa: "I santini di Cuffaro erano nel covo di Provenzano. Non si può fare una lista dove c'è dentro tutto il contrario di tutto ...ilgiornale

Respinta alla Camera la mozione di sfiducia a Salvini. Oggi il voto su Santanchè - La Svp si è astenuta sulla mozione di sfiducia nei confronti di Salvini, anche se "non abbiamo apprezzato e non apprezziamo" le sue "affermazioni ambigue sulla Russia". Lo ha annunciato alla Camera la ...adnkronos