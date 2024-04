“Regole europee scellerate | ma la colpa è del governo” | parla Turco M5S

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha ammesso che la procedura per deficit eccessivo da parte di Bruxelles nei nostri confronti sarà inevitabile. Mario, senatore e vicepresidente del M5S, cosa ci aspetta? “Il ministro Giorgetti ha provato a derubricare l’imminente procedura d’infrazione europea guardandosi bene dal combinarla con gli effetti del nuovo ‘Pacco di stabilità’, rifilato all’Italia da Germania e Francia. Il ministro ha dichiarato di sperare in un’applicazione inizialmente progressiva delle nuove, ben sapendo che il piano di rientro per l’Italia, che sia di 4 o 7 anni, si annuncia comunque lacrime e sangue, tutto a base di nuovi tagli alla spesa e nuove tasse. Del resto lo stesso Giorgetti, alla fine dell’anno scorso, aveva testualmente detto che il nuovo Patto di stabilità è ‘un caos totale’ ...