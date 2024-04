Reggiana Nuoto I baby vincono 34 medaglie ai campionati regionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) I giovani atleti disono tornati a casa con un ricco bottino didalle finali deidi categoria in vasca corta 2023-24, svoltisi a Riccione e a Carpi. Su 88 finali disputate hanno conquistato 12 ori, 13 argenti e 9 bronzi e la società si è classificata al 6° posto in regione, con 458 punti. Dodici atleti, record storico per la società granata, si sono inoltre qualificati per i Criteria nazionali giovanili 2024, rampa di lancio per ilcompetitivo giovanile italiano, che si terranno da venerdì a domenica per il femminile e dall’8 al 10 aprile per il maschile, a Riccione. Sul podio: Filippo Caffarri, Nicolò Zanni, Simone Ficarelli, Luigi Piscopo, Riccardo Stocchetti, Sebastian Manfredi, Luca Ficarelli, Matteo Galeotti, Federico Zini, ...