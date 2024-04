Recupero Conventino | ospiterà alloggi sociali e spazi commerciali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Procedono i lavori di riqualificazione dell’ ex carcere austriaco di via Borroni, costruito tra il 1851 e il 1854. L’intervento è stato avviato A novembre dello scorso anno, primo cantiere tra quelli finanziati nell’ambito del Pnrr, in particolare del Programma innovativo per la qualità dell’abitare "PINQUA" che comprende anche la riqualificazione dell’area ex Calzaturificio Borri e delin via Matteotti, dove il cantiere aprirà a breve. Quanto alle vecchie carceri è l’unico dei progetti finanziati dal Pnrr a destinazione culturale:infatti aree per la biblioteca comunale,di lettura, sale studio, un caffè letterario e dove un tempo si trovavano la cappella e l’infermeria saranno ospitati mostre e incontri. Intanto un altro intervento, atteso, di riqualificazione sta per partire, si tratta del progetto di ...