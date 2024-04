Real Madrid Mbappé | sceglie Kylian | la situazione del francese

Juventus, possibile sfida di mercato Atletico-Real Madrid per Cambiaso - Proseguono i rumors attorno al taletuoso 'tuttocampista' della Juventus Andrea Cambiaso, che nelle ultime settimane sarebbe finito al centro dell'attenzione di Real Madrid ed Atletico Madrid. I ...it.blastingnews

IL PROGRAMMA. Il Baskonia di scena in casa del Real - Il programma della penultima giornata di Eurolega vede sfide cruciali per la Virtus e il Maccabi. Il Barcellona ospita il Maccabi, mentre il Real Madrid affronta il Baskonia. Altre partite in programm ...ilrestodelcarlino

Zidane non ha più dubbi: scelta definitiva sul suo futuro - Protagonista di uno dei cicli più vincenti in campo internazionale sulla panchina del Real Madrid, Zinedine Zidane è pronto a lasciarsi alle spalle il periodo sabbatico per lanciarsi in una nuova ...calciomercato