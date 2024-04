Ravenna | un Diallo in più | Ci crediamo ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sarà un derby senza gli squalificati Rrapaj (ricorso in esame martedì prossimo) e Marino (ricorso rigettato), oltre che senza Rossi. Ma sarà un derby con tutte le bocche da fuoco al proprio posto. Dalte Tirelli (12 reti, tutte su azione) al forlivese Merlonghi (13, con 2 rigori). Sabbatani (9) dovrebbe partire dalla panchina, mentre in coppia con Tirelli è praticamente scontato che giocherà. Il ventisettenne panzer liberiano, limitato da una squalifica che lo ha tenuto fuori con Sangiuliano City e Victor San Marino, è a quota 6 reti (più 3 con la Clivense nel girone di andata) nella classifica dei marcatori., come cambia il modo di preparare una partita molto importante per la classifica e altrettanto sentita dai tifosi? "È una partita importante per continuare a lottare per il primo posto, lo sappiamo tutti. ...