Ritrovata Ramona Zinta a Ginosa: sollievo in città, indagini in corso - GINOSA - Ginosa respira un sospiro di sollievo dopo il ritrovamento di Ramona Zinta, la 39enne originaria di Lettore, che era scomparsa martedì 2 aprile, gettando nel panico familiari e amici. Al mome ...giornaledipuglia

Ramona Zinta, ritrovata la mamma 38enne scomparsa: in ospedale per accertamenti - È stata trovata Ramona Zinta, la donna di 39 anni, di nazionaltà lettone, scomparsa nella serata di martedì a Ginosa, in provincia di Taranto.leggo

