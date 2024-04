Ramona Zinta | ritrovata la donna scomparsa a Ginosa

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoA, in provincia di Taranto , è stataladi 39 anni, di cui erano in corso le ricerche dalla sera di martedì per l’allarme lanciato dal figlio. Laè ora in ospedale per accertamenti. Secondo la ricostruzione, martedì sera lasi è allontanata da un ristorante dove lavora come cameriera da pochi giorni. Il mancato rientro a casa ha messo in agitazione la famiglia che si è rivolta alle forze dell’ordine, dando così il tramite al dispositivo di ricerca persone scomparse. Questa mattina la notizia è statain una contrada, ad alcuni chilometri dal luogo della. Il sindaco Vito Parisi ha ringraziato Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e tutti coloro che hanno collaborato ...