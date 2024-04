Racket dei defunti in ospedale Patteggiano tre medici condannati cinque impresari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ieri in Tribunale a Busto Arsizio le primecondanne con rito abbreviato per il "dei" all’di Saronno. Sono 18 gli imputati con reati contestati che spaziano da corruzione di incaricato di pubblico servizio, peculato, furto, truffa e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale.operatori delle pompe funebri con pene comprese tra i 2 anni e 4 mesi e i 2 anni e 5 mesi, mentre hanno patteggiato i tredi base indagati: nei loro confronti pene al di sotto dei due anni e quindi sospese. Gli altri dieci imputati, dipendenti dell’di Saronno, sono stati rinviati a giudizio: in aula si torna il 21 maggio per il dibattimento, l’Asst Valle Olona si è costituita parte civile. Le misure ...