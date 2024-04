Raccontare l’autismo con pietismo è sbagliato | qui in Regno Unito il dibattito è tutto sui servizi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) di Kevin De Sabbata* Martedì scorso, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sul, TG3 Fuori Orario ha proposto un breve speciale su questa forma di disabilità che mi ha lasciato, francamente, perplesso. Infatti, ancora una volta, la narrazione aveva prevalentemente il taglio pietistico e paternalistico ancora oggi frequente nelle rappresentazioni mediatiche della disabilità. La mia non è una critica al TG3. Parlare in modo corretto di questi temi è molto difficile e il programma era sicuramente in buona fede, riuscendo comunque a sensibilizzare su problemi importanti come le gravi inefficienze neisanitari e di supporto. Però, se vogliamo diventare veramente una società inclusiva, abbiamo tutti bisogno di una riflessione più profonda su come possiamo raccontate al meglio le vite delle persone disabili. La giornata ...