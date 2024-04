Questa volta non torno Voto fuorisede!

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) A cura di Emma lo Conte Il 22 febbraio 2024 è stata una giornata storica per gli universitari e per i fuori sede. Finalmente la voce della nostra community, composta da OLTRE 1 MILIONE DI STUDENTI PROVENIENTI DA 35 UNIVERSITÀ E 25 CITTÀ DIVERSE, è stata ascoltata. É stata approvata la legge che garantisce la possibilità di votare pur essendo fuori sede, direttamente dal proprio domicilio e non per forza dalla propria residenza. Un passo significativo, che riconosce l’importanza di ogni singolo. Ma non è una semplice vittoria per noi. Si tratta di una vittoria fin troppo sudata: fino a quest’anno il nostro Paese era l’unico in Europa (a parte Grecia e Malta, che per questioni di vastità geografica non ne hanno evidentemente bisogno) a non possedere una legge di questo tipo. Particolarmente desiderata, soprattutto dopo che l’anno scorso abbiamo avuto l’occasione ...