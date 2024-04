Questa mappa mostra quanto gli Stati Uniti siano ossessionati dall’eclissi

Integrazione delle mappe di base ArcGIS di Esri in Autodesk Civil 3D e in AutoCAD - I professionisti del settore AEC ora possono accedere ai vasti e autorevoli dati di riferimento geospaziali di Esri tramite la suite di prodotti Autodesk (ANSA) ...ansa

Beppe Sala: "Non trasformiamo il 25 Aprile in un derby tra Israele e Palestina" - Non trasformare la Festa della Liberazione in un "derby tra Israele e Palestina". È l'appello che il sindaco di Milano Beppe Sala ha lanciato in occasione della presentazione del masterplan di Santa G ...milanotoday

Ponte sullo Stretto, la denuncia del ristoratore di Torre Faro dopo l’avviso di espropri: «Ci ritroveremo con niente in mano» - Dopo l'avviso di espropri in vista della realizzazione dell'infrastruttura, dubbi e critiche dai cittadini delle due sponde: «Si pensi anche a chi si ritroverà ai margini del cantiere» ...corriere