Quei fitti Boschi di scemenze

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il genio. A me sta molto simpatica Maria Elena, però ogni tanto la vicinanza di Renzi è radioattiva. Anche Renzi è un altro molto simpatico: deve essere molto divertente passare con lui un weekend, forse un po’ meno averci a che fare in maniera un pochino più diretta e politica. Perché dico questo? Perché lasi è inventata una scemenza di quelle che metà bastano. State bene attenti perché io non ci potevo credere. Secondo le assurde regole della par condicio che stanno scrivendo, bisognerà dare tempi diversi a seconda se un candidato va in onda alle 20.30 oppure alle 18.30 e per noi giornalisti dei talk show sarà un disastro totale. Ma d’altronde i politici di queste robe ne capiscono molto poco. La cosa stupenda è che lasi era permessa di fare una richiesta affinché la par condicio valesse anche per i ...

Affitti, queste sono le città dove per vivere dovrai spendere un patrimonio: non c’e via di scampo per molti italiani - Se stai cercando casa in affitto mettiti seduto: ecco a quanto sono arrivati i prezzi per un appartamento in città.ilquotidianodellazio

Pnrr: Fitto, 'operazione Venezia conferma solidità vigilanza e controllo' - Roma, 4 apr. (Adnkronos) - “L’operazione di questa mattina, condotta dalla Guardia di finanza di Venezia e del Nucleo speciale Spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie della Guardia di finanza, ...lanuovasardegna

Frode sul PNRR, sequestro da seicento milioni di euro: parla Fitto - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...tarantobuonasera