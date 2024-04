Quartiere Tessera | caso ecobonus I residenti sul piede di guerra | | Lavori fatti male e troppo in fretta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le criticità che segnalano i cittadini sono tante. "I- raccontano gli abitanti - sono stati eseguiti in modo approssimativo e non abbiamo certezze su quando e se finiranno". Parlano gli inquilini del, gestito da Aler, che, ormai da oltre un anno, ha le impalcature montate sulle facciate, per idell’110%. "Qui i problemi sono tanti - allargano le braccia gli abitanti delche conta 900 appartamenti, tra cui quelli di molti anziani e disabili -. Secondo noi questinon sono statia regola d’arte. Un esempio? I balconi: la ringhiera è fissata con solo un bullone su quattro, riempiti soltanto da silicone. Non è messo in sicurezza, si muove tutto. E poi - proseguono -, le scossaline (lastre ...