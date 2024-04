Quanti voti aveva portato a Emiliano e Decaro l' assessora indagata | una bomba sul Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Anita Maurodinoia, che si è dimessa da assessore regionale ai Trasporti in Puglia e risultatanell'inchiesta di Bari per voto di scambio,fatto il boom di preferenze nel 2019. All'epoca ottenne oltre 6milaal Comune di Bari con “Sud al centro” in sostegno di Antonio. Poi l'anno successivo ottenne poco meno di 20mila preferenze come candidata consigliera regionale nelle fila del Pd. Fu il governatore Michelead affidarle l'incarico diregionale ai Trasporti. Tornando all'inchiesta per voto di scambio, oggi sono scattati diversi arresti a Triggiano, comune dell'area metropolitana di Bari. Dieci misure cautelari, di cui una custodia in carcere, sette ai domiciliari e due divieti di dimora nel Comune. Sotto la lente le elezioni amministrative ...