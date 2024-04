Putin prepara la maxi-mobilitazione L’allarme delle forze armate ucraine | “Rischiamo di crollare”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 aprile 2024) Kiev, 4 aprile 2024 – La Russia sta per mobilitare altri 300mila soldati in una fase cruciale della guerra in Ucraina. Kiev, in difficoltà per la carenza di armi e uomini, rischia di vederla propria prima linea difensiva, secondo le informazioni diffuse da alti ufficiali. ”La Russia si stando a mobilitare altri 300mila soldati entro il primo giugno” da inviare in Ucraina, dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo finlandese Alexander Stubb a Kiev. ”Al momento non posso confermare quante persone sono mobilitate in Ucraina”, ha aggiunto Zelensky, secondo il quale ”non è necessario mobilitare 500mila persone”, come aveva proposto il suo ex capo di Stato Maggiore, il generale Valery Zaluzhny. Kiev e la ...