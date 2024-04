Puglia | lo scandalo travolge il Pd | voti a 50 euro | si dimette l’assessore di Emiliano “Corruzione”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bari da sciogliere, ma non solo. Lodel malaffare di sinistra si allarga a tutta la. Tra rivelazioni del presidentesu abboccamenti con parenti di mafiosi per aiutare De Caro, omicidi di boss, come quello di ieri, e l’arresto del sindaco del piccolo comune di Treggiano, oggi è arrivato un avviso di garanzia pesantissimo sul Partito democratico pugliese. “Voto di scambio, 50a scheda”, è la sintesi dell’inchiesta che da oggi vede indagataregionale ai Trasporti della Regione, Anita Maurodinoia, del Pd. Il marito, Alessandro Cataldo, è uno degli arrestati nell’indagine condotta dai carabinieri. Secondo l’impostazione accusatoria Cataldo, responsabile di Sud al centro, attraverso un’associazione che riusciva a canalizzare le preferenze, ...

"Voti comprati per 50 euro": terremoto giudiziario in Puglia. Scoperti database con 2 mila nomi - Sono 72 in tutto gli indagati per corruzione elettorale dalla Procura di Bari. Scoperto un sistema di controllo per verificare che chi aveva ricevuto il denaro votasse come promesso tramite dei segni ...today

Puglia, corruzione elettorale: arresto domiciliare per il marito dell’Assessore Regionale ai Trasporti - Puglia, corruzione elettorale: arresto domiciliare per il marito dell’Assessore Regionale ai Trasporti. Sandro Cataldo, marito dell’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, è stato messo ...zonedombratv

