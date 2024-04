Protesta per i treni | ecco i sette punti messi sul tavolo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sonoall’ordine del giorno su cui i consiglieri comunali di Asciano, Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena potranno confrontarsi, alla presenza anche dei pendolari che quotidianamente usufruiscono del servizio di trasporto e che sostengono l’iniziativa in programma sabato 6 aprile. In particolare, le questioni sulsaranno: la necessità di strutturare collegamenti di alta velocità verso Nord e Sud Italia da Chiusi; l’urgenza di migliorare il servizio, a partire dal materiale rotabile a disposizione e dalla puntualità delle corse; la definizione degli interventi necessari per offrire il collegamento Siena-Chiusi in meno di 60 minuti; l’inserimento di tali soluzioni nei programmi di investimento del Gruppo Fs; la possibilità di riaprire le stazioni ferroviarie esistenti sulla linea a ...

