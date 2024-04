Prosciuga il conto all’anziano Condannata l’amica “infedele”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’anziano si era fidato ma la donna, oggi sessantenne, che era riuscita a carpirne la fiducia, ne approfittava utilizzando il suo bancomat tanto da arrivare argli il. Il pensionato, ottantenne, finito a vivere in auto, nel frattempo è deceduto,“ ieri invece è stataa Varese a un anno di reclusione e 300 euro di multa per utilizzo "indebito di carta di credito". La vicenda risale al 2018 quando la donna finì in carcere dopo le indagini lampo dei carabinieri di Azzate che la sorpresero in flagranza mentre effettuava il prelievo di contanti con il bancomat del pensionato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la donna prelevava contanti in due diversi momenti, a distanza di pochi giorni uno dall’altra, la somma prelevata sempre 600 euro, assottigliando ...