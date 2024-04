Pronti per l’eclissi solare totale? Ecco quando e come vederla

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 4 aprile 2024) È attesa, per l’8 aprile 2024,. Il fenomeno, che si può ammirare soltanto ogni 18 mesi circa, durerà cinque ore dal momento in cui la Luna inizierà a coprire interamente il Sole, causando momenti di oscurità nella zona in cui sarà visibile. Ma che cos’è un’eclissi? È un fenomeno che si verificala Luna transita tra il Sole e la Terra, andando a “coprire” il primo da un punto di vista visivo. Le eclissi sono parzialil’allineamento tra Luna, Terra e Sole non è perfetto, e la prima copre solo una parte del disco, mentre sono totaliLuna, Sole e Terra si allineano perfettamente, bloccando completamente il discoe risultando in assenza di luce. ...