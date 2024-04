(Di giovedì 4 aprile 2024) "Revocato l'incarico per compromissione del rapporto fiduciario" con questa motiovazione Alessandro Fineschi, ildiper, è statoto dall'Istituto diocesano e nonpiùin nessuna

Il Tribunale di Tivoli condanna un professore di religione per abusi sessuali : aveva violentato due adolescenti tra il 2016 e il 2018. Aula di giustizia al Tribunale di Tivoli (credits Tribunale di ... (ilcorrieredellacitta)

Pubblicato il 4 Aprile, 2024 In una nota ufficiale, la Diocesi di Latina ha annunciato il licenziamento di Alessandro Frateschi, professore di religione coinvolto in un’accusa di violenza sessuale ... (dayitalianews)

Prof di religione arrestato per pedofilia: la diocesi lo licenzia, non potrà più insegnare a scuola - "Revocato l'incarico per compromissione del rapporto fiduciario" con questa motiovazione Alessandro Fineschi, il Prof di religione arrestato ...fanpage

Nuove accuse al Prof pedofilo: spariti 70mila euro destinati agli stipendi dei sacerdoti - E' accusato anche di aver dirottato una parte dei soldi destinati ai parroci di Latina sul porprio conto corrente, per un ammontare di circa 70.000 euro. Alessandro Frateschi, l'ex Prof ...ilmessaggero

Ramadan alla scuola di Soresina, ritirata la circolare della preside: chiedeva di evitare verifiche nei giorni finali del digiuno - Il dietrofront è stato comunicato da una nota del ministero. La dirigente scolastica chiedeva anche di non consumare cibi e bevande in segno di rispetto ...ilgiorno