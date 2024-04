Processo Impagnatiello | i familiari di Giulia Tramontano | “Lotteremo affinché sia tolta la libertà a chi ti ha negato di essere madre”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Milano, 4 aprile 2024 – Il 27 maggio dello scorso anno Alessandrouccise a coltellate la compagna 29enne, incinta di Thiago al settimo mese. Oggi a Milano si terrà una nuova udienza, la quinta, delche vede alla sbarra il barman. E in vista dell’appuntamento in Tribunale la mamma della vittima ha pubblicato, come spesso ha fatto in questi mesi, un messaggio in onore della figlia, massacrata dopostata avvelenata per mesi, oltre che del nipotino mai nato. “Oggi ancora più forte: #giustiziaperethiago” scrive Loredana Femiano. Oggi idinon saranno in aula a Milano. Ma tramite social network hanno scelto di far sentire forte la loro voce. Anche il papà Franco ...