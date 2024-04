Processo Impagnatiello | Giulia Tramontano colpita alle spalle? Il medico legale | “Non aveva lesioni da difesa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dall’autopsia sul corpo di, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa il 27 maggio con 37 coltellate, era già emerso che la vittima veniva avvelenata da mesi. Nell’ultimo mese di vita della giovane donna “sembra esserci stato un aumento” della somministrazione di bromadiolone, cioè un veleno per topi che, se assunto in dosi elevate, può portare alla morte “per emorragia”. È stato il tossicologo Mauro Minoli, sentito come testimone davanti alla Corte di Assise di Milano nela carico di Alessandroimputato per l’omicidio, a riferirlo in aula. Secondo l’accusa, l’ex barman – a cui sono contestate quattro aggravanti – avrebbe tentato di avvelenarla prima delle coltellate. Per l’esperto “è impossibile dire quanto tempo è trascorso dalla prima somministrazione”. Di certo, però, l’assunzione ...