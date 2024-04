Primo caso umano di virus B trasmesso dalle scimmie

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Hong Kong segnala il suo . L'infezione ha colpito un uomo di 37 anni ricoverato in gravi condizioni, riferisce Bloomberg, dopo essere stato attaccato da un branco in un parco. Le autorità sanitarie locali stanno indagando sul contagio e avvertono la popolazione di non toccare né dare da mangiare alleselvatiche. Chiunque venga ferito da una scimmia dovrebbe rivolgersi immediatamente a un medico, raccomanda il Centro di protezione della salute. Il giovane è entrato in ospedale il 21 marzo con febbre e perdita di coscienza. Secondo quanto riferito dai familiari, a fine febbraio l'uomo era stato ferito durante una visita al Kam Shan Country Park, una destinazione escursionistica nota per il suo branco diselvatiche. IlB o Herpessimiae è naturalmente ...