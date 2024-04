Primavera Sound 2024 | l’Head of Press Marta Pallarès | «Barcellona è il nostro vero headliner»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il, più che un nuovo inizio, è un «ritorno alle origini». Ce lo spiega perfettamente, Head ofdel Festival, raccontandoci lineup e novità nell’organizzazione. In primo luogo, il ritorno al format weekend a(dal 30 maggio al 1° giugno al Parc del Fòrum) che sembra ormai essere il format (per ora) definitivo. «Lo spazio sarà più compatto e sarà più comodo per tutti. È stato così l’anno scorso e ha funzionato bene. – ci dice– Vogliamo ascoltare le persone e, per questo, siamo molto attivi sui social media. Sappiamo di essere amati, ma abbiamo anche delle responsabilità. C’è gente che viene alda sempre e che conosce bene i nostri trascorsi. Direi ...