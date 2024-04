Primarie | non ci sono più le condizioni Conte scarica il Pd in Puglia | esplode il campo largo

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Non cipiù leper svolgere seriamente le, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidato Laforgia permangano immutate anzi si rafforzano". Lo ha detto Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, in una conferenza stampa convocata a Bari prima di partecipare a un comizio elettorale in favore del candidato grillino Michele Laforgia. Di fatto, il caso dell'inchiesta barese per corruzione elettorale che ha portato alle dimissioni in mattinata di Anita Maurodinoia, assessore regionale ai Trasporti e donna-chiave nella giunta del governatore Michele Emiliano, ha fatto saltare ilin. Uno scossone, anzi un terremoto, che creerà non pochi problemi a Elly Schlein, la segretaria del Pd già in evidente ...

