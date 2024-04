Prima soluzione per i Samsung Galaxy S23 con problemi al display

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) Arrivano proprio in queste ore le prime reazioni del produttore, in merito aregistrati con ilS23 dopo il download dell’aggiornamento con One UI 6.1. Lo stesso che, a conti fatti, ha consentito agli utenti di iniziare a toccare con mano le funzioni AI che in queste settimane abbiamo imparato a conoscere tramite ilS24. Inevitabilmente, quando si va incontro ad upgrade di questo tipo, occorre mettere in preventivo che possano emergere delle anomalie, come abbiamo avuto modo di ribadire questa mattina con un altro articolo. Spunta oggi una dopo l’aggiornamento impostato su One UI 6.1 In particolare, molti utenti in possesso di unS23 si sono lamentati in questi giorni a causa della velocità di ricarica più ...