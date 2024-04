Pride | storia del “primo” in Italia | Sanremo | 5 aprile 1972

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una piccola manifestazione contro un convegno psichiatrico nella cittadina ligure di, segnò, a detta di molti, ilmomento di visibilità per il movimento di liberazione gayno, che tanto a lungo cercò di far parlare di sé negli anni successivi, fino all’avvento del

Ferrara Pride (in bike) 2024: sabato 1 giugno - Il Ferrara Pride, previsto per il 1° giugno 2024, vedrà i partecipanti percorrere le storiche strade di Ferrara su biciclette e altri mezzi eco-compatibili ...gay

“La storia LGBTQ+ siamo noi” persecuzioni conquiste diritti, venerdì a Spazio Soglia Passirano - “La storia LGBTQ+ siamo noi”. Evento organizzato da Spazio Soglia, gestito dalla psicologa Letizia Passarella e dal gruppo Sala d’Attesa. Evento proposto all’interno del progetto LGBT+ History Month, ...quibrescia

Torino Pride, Pezzana: "Quando noi 'anormali' ci incontravamo in gabinetti e strade buie" - Tutta una vita in prima linea a difesa dei diritti degli omosessuali – «che erano i miei diritti universali di uomo, ma che sentiva attrazione per gli uomini» – con uno stile si direbbe molto sabaudo, ...lastampa