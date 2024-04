Prezzo del gas | i costi in bolletta a marzo 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilindel gas è tornato a crescere a. Secondo il consueto bollettino di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), iper coloro che beneficiano del servizio di tutela della vulnerabilità sono saliti dell’1,3%. Parliamo qui, dunque, di una platea numericamente ristretta, ma cruciale, perché si tratta di quei consumatori che, dopo il termine del servizio di maggior tutela a fine 2023, godono di una protezione dalle oscillazioni più forti del mercato. Finito il periodo della maggior tutela e delle agevolazioni varate in seguito allo scoppio della fiammata inflazionistica, per avere il diritto a tariffe più basse i criteri sono particolarmente stringenti. Sono inclusi solo coloro: hanno più di 75 anni hanno una disabilità riconosciuta abitano in ...