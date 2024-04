Prete aggredito in carcere | pioggia di solidarietà e condanne

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Coro unanime dima anche sconcerto per quanto accaduto a padre Christian Sciaraffa, Parroco di S. Maria del Carmine in Calore di Mirabella Eclano e sacerdote volontario neldi Bellizzi, dove è stato vittima di una aggressione da parte di alcuni detenuti. Ad esprimereal sacerdote, il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero: “Con grande preoccupazione e sincero dispiacere, mi trovo a dover esprimere, a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Mirabella Eclano, il nostro più profondo sentimento di vicinanza everso Padre Christian Sciaraffa. Il nostro amato parroco è stato recentemente vittima di una brutale e inaccettabile aggressione all’interno della sezione transito dell’istituto detentivo di ...

