Presa a calci nella pancia dal fidanzato | perde il bambino che portava in grembo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 Continuano ad essere tante, troppe le storie di violenze sulle donne commesse da fidanzati, mariti o ex violenti che sanno comunicare solo con pugni,, minacce e schiaffi. L’ultimo grave episodio si è verificato a Roma, dove una ragazza 23enne è stata brutalmente picchiata dal29enne cileno che l’ha colpita allafacendolere ilchein. La fuga e la denuncia Come riportato da RomaToday la 23enne, originaria di Ostia, è fuggita piangendo in strada sul lungomare Paolo Toscanelli dopo l’ennesima aggressione da parte dele si è convinta a denunciare tutto agli agenti del X distretto del Lido che hanno fatto scattare le manette per il 29enne. I fatti risalgono al ...