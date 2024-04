Presa a calci dal fidanzato | ragazza perde il bambino che portava in grembo

(Di giovedì 4 aprile 2024)a botte dal, ha perso il bimbo chein. Un incubo per unadi 23 anni di Ostia (Roma) che, dopo l'ultima aggressione subita, è fuggita in strada e ha trovato il coraggio di denunciare tutto alla polizia, permettendo così alla procura e agli agenti del X...

Dario Canovi, Agente di Thiago Motta , ha rilasciato un`intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare dei temi principali... (calciomercato)

Caccia al l’impresa . Mercoledì di Coppa per l’ Atletico Bmg di scena a Solbiate Arno , a due passi da Varese, in casa della Solbiate se. C’è da ribaltare il 2-1 in favore dei lombardi maturato ... (sport.quotidiano)

I numeri proibiti del calcio: dall’88 di Buffon al 13 di Baronio, le maglie maledette - Niente da fare. Rinunciò, deviò sul 77. Anche se - per un attimo - pensò al 66, ma gli fecero notare che in Vaticano non l’avrebbero Presa benissimo. In verità il numero 88 è stato poi utilizzato ...repubblica

GAZZETTA, Perla di Mandragora e l'Atalanta si inchina - La Fiorentina pareva l’Atalanta al suo meglio, diciamo che la Dea si è Presa un giorno di ferie ... e notti come quella di ieri in cui irradiano un calcio di respiro europeo.firenzeviola

Choc a Ostia, Presa a calci dal fidanzato perde il bambino che portava in grembo - I medici hanno subito capito la dimensione della situazione: il fidanzato l'aveva colpita ripetutamente in diverse parti del corpo, anche con un calcio all'addome, nonostante fosse a conoscenza che ...romatoday