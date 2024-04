Premierato | prof Curreri a Notizie com | “Riforma migliorata ma va cambiata la legge elettorale”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 aprile 2024): arriva il primo sì della commissione Affari costituzionali del Senato alla modifica dell’articolo 92. Cosa prevede. Il disegno dicostituzionale del governo di Giorgia Meloni che porta la firma della ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati prevede l’elezione diretta del presidente del Consiglio, un limite di cinque anni e di due mandati consecutivi, come richiesto dalle opposizioni. (Ansa Foto) –.comIl testo riformulato prevede anche un premio su base nazionale che garantisca la maggioranza dei seggi in Camera e Senato alle liste e ai candidati collegati al premier. E lo scioglimento delle Camere in caso di sfiducia al presidente del Consiglio da parte del Capo dello Stato, laddove questo non riesca ad avere la fiducia delle Camere o in caso di revoca della stessa. In caso di dimissioni ...