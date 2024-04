Premier League | il Chelsea rimonta nel finale contro il Manchester United

(Di giovedì 4 aprile 2024), grande vittoria delnelil. Una partita all’insegna dei colpi di scena Una partita pazza quella tra: una gara che i padroni di casa sono riusciti a vincere addirittura al 101? minutondo due goal, nonostante gli ospiti fossero in netto vantaggio. Gallagher porta

Il Liverpool torna al comando della Premier League . Nel posticipo della trentunesima giornata i ragazzi di Jurgen Klopp battono lo Sheffield United per 3-1. I padroni di casa partono forte subito ... (sportface)

Ribaltone Chelsea, batte United con gol al 100' e 101' - Rocambolesco finale di partita nel posticipo della 31/a giornata di Premier League fra Chelsea e Manchester United. I Blues hanno vinto per 4-3 dopo essere stati in vantaggio per 2-0, ma poi anche ...ansa

Premier League - Chelsea, battuto 4-3 il Manchester United - Il Chelsea batte 4-3 il Manchester United, nel match valido per la 31esima giornata di Premier League. Apre il match il Chelsea, prima con Gallagher poi con Palmer su rigore, ma il Manchester United ...napolimagazine