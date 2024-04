Precipita da un palazzo e muore a 46 anni | ipotesi femminicidio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Potrebbe trattarsi dell'ennesima brutta storia di. Il corpo privo di vita di una donna è stata trovato alle 5 di mattina di oggi, giovedì 4 aprile, in strada a Ostia. Si tratta di una cittadina italo brasiliana di 46con precedenti per droga. Sul posto è intervenuta la polizia...

Una bimba di cinque è precipita ta dal secondo piano di un palazzo di Caivano (Napoli), in via Volta. secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe stata attutita da fili per stendere... (ilmessaggero)

Rimini , 27 febbraio 2024 - E' stata sfiorata la tragedia ieri pomeriggio in zona San Giuliano a Rimini , dove in via Pietro Garattoni un operaio moldavo di 44 anni è precipita to dal terzo piano di un ... (ilrestodelcarlino)

